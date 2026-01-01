Американската армия съобщи днес, че е стреляла по плаващ под ирански флаг петролен танкер, който се е опитал да пробие блокадата на иранските пристанища, наложена от Вашингтон, с цел да „неутрализира режима“, предаде Франс прес.

„Американските сили в Залива наложиха мерките за блокада, като неутрализираха плаващ под ирански флаг танкер, който се опита да достигне иранско пристанище днес в 9:00 ч. вашингтонско време (17:00 ч. българско време – бел. ред.)“, написа в социалната мрежа Екс Централното командване на САЩ.

„След като екипажът на „Хасна“ не се съобрази с многократните предупреждения, американските сили деактивираха руля на танкера, като нанесоха няколко изстрела от самолет, излетял от самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, разположен в региона“, се добавя в съобщението, като се уточнява, че „Хасна“ вече не се насочва към Иран.