Десислава Трифонова гостува в „Кухнята след Ада“ с увереността на човек, който е постигнал целта си - да стигне до черните куртки и да се нареди сред най-добрите в кулинарната надпревара. За нея това не е просто етап, а доказателство, че усилията ѝ са имали смисъл.

Тя признава, че е влязла в предаването почти на шега, без да очаква докъде може да стигне. Дори не е споделила с близките си за кастинга, докато не става ясно, че ще бъде част от формата. Впоследствие обаче подхожда изключително сериозно и не се отказва, независимо от напрежението и трудните моменти.

В кухнята Трифонова се сблъсква с едно от най-големите си предизвикателства - да бъде лидер сред хора с повече професионален опит. Самата тя като последният оцелял хоби готвач не крие, че това ѝ е било трудно, но именно този процес я кара да открие нови качества в себе си. Признава, че често е премълчавала, когато е трябвало да говори, но с времето е започнала да осъзнава колко повече може.

Личният ѝ живот също се оказва под светлините на прожекторите. Тя откровено говори за връзката си, възникнала по време на предаването и за това какво означава тя извън формата. Признава, че може би не всичко е било достатъчно премислено, но вярва, че когато двама души се намерят, нещата просто се случват. Категорична е, че взаимоотношенията им със Събков не са били стратегия за стигане по-напред в предаването, а естествен процес.

Трифонова разказва и за периода преди предаването - за опитите да задържи предишната си връзка в името на семейството, за трудните решения и за уроците, които е научила по пътя. Днес гледа напред с по-голяма яснота и увереност в себе си.

Освен кулинарията, Десислава говори и за миналото си в спортните танци - сфера, която я е научила на дисциплина, постоянство и борбеност. Въпреки това усеща, че пътят ѝ вече е в кухнята, където иска да се развива все повече.

Какво е коствало мястото ѝ сред най-добрите? Как са реагирали родителите ѝ на взаимоотношенията ѝ със Събков? И какви са следващите ѝ стъпки - както в кухнята, така и в личния живот?

