Откриха тялото на издирваната жена от Разград, съобщиха от полицията. 46-годишната Кремена Панова напусна дома си в град Разград на 18 април и оттогава бе в неизвестност.

В следобедните часове днес тялото е открито близо до язовирната стена. Към мястото са изпратени полицейски екипи, които в момента извършват оглед. Очаква се пристигането на съдебен лекар.

Жената последно бе забелязана в местността Пчелина в землището на Разград, а ден по-късно на брега на язовир „Пчелина 2“ бяха намерени раницата и обувките й.