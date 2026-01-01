Продължават активните действия по издирването на 46-годишната Кремена Радева Панова, която е в неизвестност от 18 април.

Жената е напуснала дома си в Разград и оттогава няма информация за местонахождението ѝ. По данни на близките ѝ, при излизането си е била облечена със сиво яке, дънки и е носила раница.

Според свидетелски показания за последно тя е била забелязана в местността Пчелина в землището на града. Ден по-късно на язовирната стена са открити раницата и обувките ѝ.

В издирвателната операция участват служители на ОДМВР-Разград, както и водолази от Варна, Русе и София. В действията се включват още пожарникари и доброволци.

Въпреки ежедневните усилия, към момента жената все още не е открита, а издирването продължава.