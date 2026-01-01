Данъчната служба на Гърция започна мащабна проверка на декларираните доходи от краткосрочни наеми, като отвори хиляди данъчни досиета, свързани с имоти, публикувани в дигитални платформи като Airbnb. Това съобщи eKathimerini.

Независимият орган за публични приходи (AADE) е използвал данни, изпращани директно от платформите два пъти годишно, за да сравни декларираните доходи с приходите, отчетени онлайн. Електронните проверки са установили разминавания от 1000 до 40 000 евро между сумите, декларирани пред данъчните власти, и данните от платформите.

Констатациите са довели до нова вълна от проверки и електронни известия, предупреждаващи собствениците на имоти, че ако не направят корекции, може да бъдат наложени допълнителни данъци, лихви и сериозни глоби.

Данъчните власти проверяват хиляди случаи, свързани с краткосрочни наеми в периода 2020-2023 г., като се фокусират върху разлики между информацията, предоставена от дигиталните платформи, и данните в данъчните декларации. За откриването на доходи, които не са били декларирани или са били посочени в по-нисък размер, са използвани автоматизирани електронни системи.

Според информацията, използвана в процеса на проверките, чрез платформата myAADE вече са изпратени хиляди известия до данъкоплатци с разминавания в декларираните доходи от наеми. В уведомленията са описани сумите, установени чрез данните от платформите, както и разликите, открити в подадените данъчни декларации.

Собствениците на имоти са призовани или да приемат констатациите и незабавно да подадат коригирани декларации, или да оспорят данните чрез предоставяне на документи и доказателства. Корекциите обхващат както формуляр E2, така и декларациите за данък върху доходите.

Особено внимание се обръща на случаите от данъчната 2020 г., тъй като правото на държавата да извършва проверки изтича в края на 2026 г. AADE е определил 15 юни 2026 г. като краен срок за съответствие по тези случаи, докато коригирани декларации за данъчните години 2021-2023 могат да бъдат подавани до 30 юли 2026 г.

Властите посочват още, че част от разминаванията може да се дължат на технически или счетоводни проблеми, включително отменени резервации, дублирани записи, комисиони на платформите или неправилно предадени данни.

Данъкоплатците, които реагират бързо, могат да намалят санкциите с до 50%, ако доброволно коригират декларациите си преди приключването на проверките. Тези, които пренебрегнат известията, рискуват пълни данъчни ревизии, като властите могат да наложат допълнителни данъци, увеличени лихви за просрочие и по-тежки глоби, които значително да увеличат крайната дължима сума.