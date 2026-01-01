Голяма част от ваканционните имоти в България може да изчезнат от платформи като Airbnb и Booking след 20 май тази година. Тогава изтича преходният период и започва пълното прилагане на новия европейски регламент за краткосрочните наеми. Регламентът е достъпен тук.

Около половината от обявите в момента са в сивия сектор и няма да могат да продължат да се предлагат онлайн, ако не отговорят на новите изисквания, според председателя на Българската асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ) Борис Павлов.

“Имотите, които не се регистрират в общините и в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) към Министерството на туризма, ще отпаднат от платформите. Те ще бъдат свалени автоматично от сайтовете, защото ще трябва да предоставят регистрационен номер от общините”, каза Борис Павлов, предава TravelNews. Според него половината от ваканционните имоти в България в момента са в сивия сектор и не плащат данъци. След 20 май те няма да могат да се предлагат в Airbnb и Booking.

Уникален регистрационен номер

Според приетите промени от Регламент (ЕС) 2024/1028 се въвежда задължителна регистрация за всички имоти, предлагани за краткосрочно настаняване. Всеки собственик ще трябва да подаде декларация с подробна информация за имота – точен адрес, вид на настаняването, капацитет и дали жилището е основно или се използва с инвестиционна цел, както и данни за себе си като физическо или юридическо лице. След подаването на тази информация ще се издава уникален регистрационен номер, който трябва да бъде публикуван във всяка обява. Без него платформите няма да имат право да допускат имота до публикуване.

ThinkStock/Getty Images

Airbnb, Booking и други ще бъдат задължени да изискват регистрационен номер от домакините, да проверяват неговата валидност и да извършват регулярни проверки. Освен това те ще подават ежемесечно данни към държавата за дейността на всеки имот – включително брой нощувки, гости, адрес и линк към обявата. Информацията ще се обработва чрез т.нар. единна цифрова входяща точка, която ще осигурява връзката между платформите и националните институции, в България – включително общините и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

Проверки

Регламентът дава правомощия на компетентните органи да извършват проверки на подадените данни и при установени несъответствия да изискват корекции. Ако това не бъде направено, регистрационният номер може да бъде временно или окончателно отнет, а платформите са длъжни без забавяне да премахнат съответните обяви. При липса на регистрация, невалиден номер или злоупотреба с него, обявите ще се деактивират автоматично.

По данни на Асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ) в момента в Airbnb са активни над 10 200 имота в България, а в Booking – над 15 100, като най-голяма концентрация има в София, Варна, Банско и Пловдив. Значителна част от тях обаче не са регистрирани или не декларират коректно дейността си. Според Борис Павлов след май 2026 г. тези имоти няма да могат да продължат да се предлагат, тъй като системата няма да допуска публикуване без валиден регистрационен номер.

Самият регламент не посочва конкретен процент на имотите, които ще отпаднат, но създава механизъм, при който всички обяви без регистрация или с невалидни данни ще бъдат премахвани. Това означава сериозно преструктуриране на пазара на краткосрочни наеми в България още от май 2026 г.