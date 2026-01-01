/ БТА

Организаторите на първите три етапа от Обиколката на Италия, които ще се проведат в България, посочват най-добрите места по трасето, откъдето любителите на колоезденето могат да наблюдават състезанието:

Къде ще има ограничения по пътищата заради Giro d`Italia?

Етап 1 (8 май, Несебър – Бургас)

·       Старият Град в Несебър е неутрална зона – колоездачите минават бавно и могат да бъдат видяни в непосредствена близост.

·       В Бургас трасето преминава два пъти по бул. „Демокрация" и бул. „Иван Вазов".

·       В района на Созопол – Шофьорският плаж е едно от най-добрите места, където колоездачите също ще бъдат съвсем близо до публиката, както и Дюни и центърът на Созопол.

От Несебър до София: Ясна е организацията на движението за старта на Джирото в България

Етап 2 (9 май, Бургас – Велико Търново)

Трасето минава през Айтос, Карнобат и Сливен, след което поема нагоре – проходите „Вратник" и „Железни врата" са отлични места за гледане. Финалът е в центъра на Велико Търново – колоната влиза от ж.к. „Света гора", минава покрай Балдуиновата кула и завършва на бул. „Васил Левски" пред Театъра.

Етап 3 (10 май, Пловдив – София)

Стартът е от Централния площад в Пловдив. По-нататък трасето минава през Пазарджик, Белово, Момина Клисура и Костенец. Изкачването към Боровец и спускането към Самоков са зрелищни точки. Финалът е в София – едното цяло платно на Цариградско шосе (в посока Пловдив) ще бъде затворено за публика, което дава уникална възможност да наблюдавате скоростната финална отсечка на състезанието от непосредствена близост.

БГНЕС
Последвайте ни

България