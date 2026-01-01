Организаторите на първите три етапа от Обиколката на Италия, които ще се проведат в България, посочват най-добрите места по трасето, откъдето любителите на колоезденето могат да наблюдават състезанието:

Етап 1 (8 май, Несебър – Бургас)

· Старият Град в Несебър е неутрална зона – колоездачите минават бавно и могат да бъдат видяни в непосредствена близост.

· В Бургас трасето преминава два пъти по бул. „Демокрация" и бул. „Иван Вазов".

· В района на Созопол – Шофьорският плаж е едно от най-добрите места, където колоездачите също ще бъдат съвсем близо до публиката, както и Дюни и центърът на Созопол.

Етап 2 (9 май, Бургас – Велико Търново)

Трасето минава през Айтос, Карнобат и Сливен, след което поема нагоре – проходите „Вратник" и „Железни врата" са отлични места за гледане. Финалът е в центъра на Велико Търново – колоната влиза от ж.к. „Света гора", минава покрай Балдуиновата кула и завършва на бул. „Васил Левски" пред Театъра.

Етап 3 (10 май, Пловдив – София)

Стартът е от Централния площад в Пловдив. По-нататък трасето минава през Пазарджик, Белово, Момина Клисура и Костенец. Изкачването към Боровец и спускането към Самоков са зрелищни точки. Финалът е в София – едното цяло платно на Цариградско шосе (в посока Пловдив) ще бъде затворено за публика, което дава уникална възможност да наблюдавате скоростната финална отсечка на състезанието от непосредствена близост.