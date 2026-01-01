Остава по-малко от седмица до началото на Обиколката на Италия, чиито първи три етапа ще се проведат в България между 8 и 10 май. Надпреварата ще премине от Черноморието до столицата, като ще засегне редица ключови пътни артерии и градове.
Във връзка с провеждането на състезанието се въвежда мащабна организация на движението в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Очакват се временни ограничения и затваряне на републикански пътища, булеварди и централни улици.
Организаторите са осигурили актуална информация в реално време чрез приложенията Google Maps и Waze, които ще отразяват всички промени в движението. Допълнително е създадена интерактивна карта с пълното трасе на състезанието и засегнатите участъци.
Къде ще има ограничения по пътищата заради Giro d`Italia?
София – предварителна организация
►7 май, 03:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – забранява се влизането и паркирането на пл. „Николай Гяуров"
►9 май, 15:00 ч. – забранява се паркирането при паметника „Цар Освободител" и по ул. „15-ти Ноември" от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“
►Ограничения от 9 май вечерта
►9 май, 19:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – забранява се влизането на МПС по: Бул. „Цар Освободител“ (между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“), Пл. „Народно събрание“, Ул. „15-ти ноември“, Дъгата зад пл. „Александър Невски“, Ул. „19-ти февруари“
София посреща Джирото с опера на открито
София ще даде символично начало на Обиколката на Италия с артистично събитие в центъра на града.
На 4 май от 18:30 ч. столицата ще се потопи в духа на Италия с оперно изпълнение на живо от балкона на Столична община. Пред публиката ще се изяви Пламена Гергинова, която ще изпълни популярни арии на открито.
Събитието е част от съпътстващата програма около старта на престижното колоездачно състезание, чиито първи етапи ще преминат през България.
Организаторите канят всички жители и гости на столицата да се присъединят към емоцията и празничната атмосфера.
Етап 1 – 8 май (Несебър – Бургас)
Несебър
06:00 ч. – затваря се напълно движението на старта
10:50 ч. – затваря се път I-9 при Несебър км 0
Междуградски пътища
11:03 ч. – I-9 Несебър – Равда
11:09 ч. – I-9 при Равда
11:14 ч. – I-9 при Ахелой
11:23 ч. – I-9 при Поморие
11:34 ч. – I-9 при Летище Бургас
12:00 ч. – I-9 към Малко Търново
12:00 ч. – II-99 (Росен, Черноморец, Созопол)
Бургас
07:00 ч. – бул. „Демокрация“ (от „Сан Стефано“ до „Дунав“)
12:00 ч. – забрана за паркиране по ул. „Димитър Бракалов“
14:40 ч. – затварят се: „Димитър Димов“, „24-ти черноморски пехотен полк“, „Демокрация“, „Булаир“, „Иван Вазов“, „Индустриална“, „Спортна“, „Тодор Александров“
16:50 ч. – второ преминаване на колоната
17:00 ч. – финал на бул. „Демокрация“
17:00 ч. – пълно затваряне на ул. „Димитър Бракалов“
Етап 2 – 9 май (Бургас – Велико Търново)
Бургас
05:00 ч. – забрана за паркиране по „Сливница”, „Мара Гидик”, „Левски”, „Пробуда”, „Македония”, „Самуил”, „Сан Стефано”
07:00 ч. – пълно затваряне
11:55 ч. – старт от пл. „Тройката“
12:10 ч. – колоната напуска града
13:00 ч. – отваряне на улиците
Пътища
09:10 ч. – А1 (Бургас)
09:23 ч. – I-6 при Садиево
09:32 ч. – I-6 при Айтос
10:03 ч. – I-6 при Карнобат
10:31 ч. – I-6 при Лозенец
11:01 ч. – III-6007 (Сливен)
11:13 ч. – II-53 при Сливен
11:42 ч. – II-53 (проход Бяла)
12:07 ч. – II-53 (проход Вратник)
12:28 ч. – II-53 при Майско
12:50 ч. – II-53 при Марян
13:19 ч. – II-53 при Миндя
13:38 ч. – II-53 при Лясковец
13:49 ч. – I-4 при Шереметя
13:56 ч. – III-514 при Царевец
Велико Търново
06:00 ч. – затваряне на финала
13:46 ч. – манастир Лясковец
13:52 ч. – Св. Гора
16:59 ч. – финал
Етап 3 – 10 май (Пловдив – София)
Пловдив
06:00 ч. – затваряне на старта
10:05 ч. – I-8 при старта
Пътища
10:31 ч. – I-8 при Стамболийски
10:44 ч. – I-8 при Мало Конаре
10:53 ч. – I-8 при Пазарджик
11:03 ч. – I-8 при Звъничево
11:16 ч. – I-8 при Септември
11:29 ч. – I-8 при Белово
11:34 ч. – I-8 при Момина клисура
11:53 ч. – II-82 при Костенец
12:04 ч. – II-82 при Долна баня
12:16 ч. – II-82 при Радуил
12:37 ч. – II-82 при Боровец
12:52 ч. – II-82 при Самоков
13:11 ч. – II-82 при яз. Искър
13:27 ч. – II-82 при Долни Пасарел
13:46 ч. – II-82 при Панчарево
Панчарево
преди 14:00 ч. – паркинги за зрители
14:00 ч. – затваряне на „Самоковско шосе“
София – 10 май (финал)
Ранни ограничения
00:00 – 04:30 ч. – технически дейности
от 04:00 ч. – забрана за паркиране по:
ул. „Оборище“
ул. „11-ти август“
ул. „Дунав“
ул. „Московска“
Затваряне на движение
06:00 – 23:00 ч.:
ул. „Оборище“
пл. „Александър Невски“
ул. „Дунав“, „11-ти август“, „Московска“
06:00 – 22:00 ч.:
ул. „Ген. Гурко“
12:00 – 22:00 ч.:
бул. „Васил Левски“
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“
бул. „Цар Освободител“
бул. „Цариградско шосе“
ул. „Самоковско шосе“
След финала
10 май, 21:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – по ул. „Ген. Гурко“ ще се движи само градски транспорт