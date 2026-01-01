Остава по-малко от седмица до началото на Обиколката на Италия, чиито първи три етапа ще се проведат в България между 8 и 10 май. Надпреварата ще премине от Черноморието до столицата, като ще засегне редица ключови пътни артерии и градове.

Във връзка с провеждането на състезанието се въвежда мащабна организация на движението в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Очакват се временни ограничения и затваряне на републикански пътища, булеварди и централни улици.

Организаторите са осигурили актуална информация в реално време чрез приложенията Google Maps и Waze, които ще отразяват всички промени в движението. Допълнително е създадена интерактивна карта с пълното трасе на състезанието и засегнатите участъци.

Къде ще има ограничения по пътищата заради Giro d`Italia?

София – предварителна организация

►7 май, 03:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – забранява се влизането и паркирането на пл. „Николай Гяуров"

►9 май, 15:00 ч. – забранява се паркирането при паметника „Цар Освободител" и по ул. „15-ти Ноември" от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“

►Ограничения от 9 май вечерта

►9 май, 19:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – забранява се влизането на МПС по: Бул. „Цар Освободител“ (между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“), Пл. „Народно събрание“, Ул. „15-ти ноември“, Дъгата зад пл. „Александър Невски“, Ул. „19-ти февруари“

София посреща Джирото с опера на открито

София ще даде символично начало на Обиколката на Италия с артистично събитие в центъра на града.

На 4 май от 18:30 ч. столицата ще се потопи в духа на Италия с оперно изпълнение на живо от балкона на Столична община. Пред публиката ще се изяви Пламена Гергинова, която ще изпълни популярни арии на открито.

Събитието е част от съпътстващата програма около старта на престижното колоездачно състезание, чиито първи етапи ще преминат през България.

Организаторите канят всички жители и гости на столицата да се присъединят към емоцията и празничната атмосфера.

Етап 1 – 8 май (Несебър – Бургас)

Несебър

06:00 ч. – затваря се напълно движението на старта

10:50 ч. – затваря се път I-9 при Несебър км 0

Междуградски пътища

11:03 ч. – I-9 Несебър – Равда

11:09 ч. – I-9 при Равда

11:14 ч. – I-9 при Ахелой

11:23 ч. – I-9 при Поморие

11:34 ч. – I-9 при Летище Бургас

12:00 ч. – I-9 към Малко Търново

12:00 ч. – II-99 (Росен, Черноморец, Созопол)

Бургас

07:00 ч. – бул. „Демокрация“ (от „Сан Стефано“ до „Дунав“)

12:00 ч. – забрана за паркиране по ул. „Димитър Бракалов“

14:40 ч. – затварят се: „Димитър Димов“, „24-ти черноморски пехотен полк“, „Демокрация“, „Булаир“, „Иван Вазов“, „Индустриална“, „Спортна“, „Тодор Александров“

16:50 ч. – второ преминаване на колоната

17:00 ч. – финал на бул. „Демокрация“

17:00 ч. – пълно затваряне на ул. „Димитър Бракалов“

Етап 2 – 9 май (Бургас – Велико Търново)

Бургас

05:00 ч. – забрана за паркиране по „Сливница”, „Мара Гидик”, „Левски”, „Пробуда”, „Македония”, „Самуил”, „Сан Стефано”

07:00 ч. – пълно затваряне

11:55 ч. – старт от пл. „Тройката“

12:10 ч. – колоната напуска града

13:00 ч. – отваряне на улиците

Пътища

09:10 ч. – А1 (Бургас)

09:23 ч. – I-6 при Садиево

09:32 ч. – I-6 при Айтос

10:03 ч. – I-6 при Карнобат

10:31 ч. – I-6 при Лозенец

11:01 ч. – III-6007 (Сливен)

11:13 ч. – II-53 при Сливен

11:42 ч. – II-53 (проход Бяла)

12:07 ч. – II-53 (проход Вратник)

12:28 ч. – II-53 при Майско

12:50 ч. – II-53 при Марян

13:19 ч. – II-53 при Миндя

13:38 ч. – II-53 при Лясковец

13:49 ч. – I-4 при Шереметя

13:56 ч. – III-514 при Царевец

Велико Търново

06:00 ч. – затваряне на финала

13:46 ч. – манастир Лясковец

13:52 ч. – Св. Гора

16:59 ч. – финал

Етап 3 – 10 май (Пловдив – София)

Пловдив

06:00 ч. – затваряне на старта

10:05 ч. – I-8 при старта

Пътища

10:31 ч. – I-8 при Стамболийски

10:44 ч. – I-8 при Мало Конаре

10:53 ч. – I-8 при Пазарджик

11:03 ч. – I-8 при Звъничево

11:16 ч. – I-8 при Септември

11:29 ч. – I-8 при Белово

11:34 ч. – I-8 при Момина клисура

11:53 ч. – II-82 при Костенец

12:04 ч. – II-82 при Долна баня

12:16 ч. – II-82 при Радуил

12:37 ч. – II-82 при Боровец

12:52 ч. – II-82 при Самоков

13:11 ч. – II-82 при яз. Искър

13:27 ч. – II-82 при Долни Пасарел

13:46 ч. – II-82 при Панчарево

Панчарево

преди 14:00 ч. – паркинги за зрители

14:00 ч. – затваряне на „Самоковско шосе“

София – 10 май (финал)

Ранни ограничения

00:00 – 04:30 ч. – технически дейности

от 04:00 ч. – забрана за паркиране по:

ул. „Оборище“

ул. „11-ти август“

ул. „Дунав“

ул. „Московска“

Затваряне на движение

06:00 – 23:00 ч.:

ул. „Оборище“

пл. „Александър Невски“

ул. „Дунав“, „11-ти август“, „Московска“

06:00 – 22:00 ч.:

ул. „Ген. Гурко“

12:00 – 22:00 ч.:

бул. „Васил Левски“

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

бул. „Цар Освободител“

бул. „Цариградско шосе“

ул. „Самоковско шосе“

След финала

10 май, 21:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – по ул. „Ген. Гурко“ ще се движи само градски транспорт