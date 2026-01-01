Служебният министър на спорта Димитър Илиев коментира на какъв етап е организацията на Джиро д’Италия.

Той обяви, че към момента организацията протича нормално и няма вероятност да не се случи.

България ще е домакин на престижното спортно събитие Giro d'Italia 2026

"Има един участък, който трябва да бъде ремонтиран, тъй като е фрезован. В много добра координация сме с общините и другите министерства, така че всичко върви по план там и не трябва да има проблеми", заяви министъра.

Джиро д’Италия 2026 ще включва три етапа в България, които обхващат повече от 600 км и включват множество общини от Несебър до София, съобщиха организаторите в края на миналата година.

През февруари Министерският съвет в оставка одобри финансиране за 2026 г. в общ размер 8 675 675 евро за провеждането на територията на България през май 2026 г. на Giro d'Italia – Bulgaria Grande Partenza, съобщиха тогава от пресслужбата на кабинета.