София ще бъде в центъра на вниманието на 10 май, когато градът ни посреща финала на Джиро д’Италия – едно от най-големите спортни събития в света с над 700 милиона зрители от близо 200 държави. Това е постижение, към което много градове се стремят, а София го реализира успешно.

„Светът ще гледа София. Подготовката е в активна фаза и вече дава резултат. Работим координирано, с ясен план и темпо, което отговаря на мащаба на събитието. Очакваме хиляди гости от цял свят. Това е възможност да покажем София такава, каквато я познаваме – жива, енергична и красива“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Една от видимите стъпки в подготовката е брандирането на автобусите, но зад това стои сериозна организация и ежедневна работа, която продължава всеки ден.

„На 10 май светът ще види резултата. Ние ще бъдем готови. Нека превърнем този ден в празник за София“, добави Терзиев.