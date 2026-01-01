Политиците у нас отправиха поздравления за 6 май – Деня на храбростта и празника на Българската армия, както и Гергьовден.

Наш общ дълг е да съхраним българския дух, воински традиции и историческата памет на народа ни и да ги предадем неопетнени на следващите поколения, написа лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев във Фейсбук по повод Деня на храбростта и празник на Българската армия – 6 май.

Поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела изобличавахте обществените неправди, въставахте срещу несправедливостите и с категоричната си воля на площадите и в изборния ден отстояхте държавността и преведохте България отвъд страха и примирението, заявява Радев.

На хората с пагони, посветили живота си на защитата на националния суверенитет, сигурността на гражданите и неприкосновеността на Родината, пожелавам здраве, мир и успехи в делата, добавя Радев.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също поздрави за празника с видео във Фейсбук.

Отдаваме почит на смелостта, на българския дух и свеждаме глава пред онези, които са бранили и защитавали нашата родина, заявява лидерът на „Движение за права и свободи – ДПС“ Делян Пеевски в поздравление, публикувано във Фейсбук по повод Деня на храбростта и празник на Българската армия – 6 май.

Пеевски отбелязва, че 6 май е празник почитан от всички религии и етноси, празник на обновлението, носещ надеждата за по-добро бъдеще.

Поздравявам всички военнослужещи и всички именици. Нека свети Георги Победоносец донесе здраве, мир, благоденствие и вяра в доброто, добавя Пеевски.

Честит празник на храбростта и българската армия!, написаха от „Демократична България“ към снимки от тържествата в София.

От "Продължаваме Промяната" също честитиха празника във Фейсбук.

"Честит Ден на храбростта и празник на Българската армия! Днес се прекланяме пред победата на светлината над тъмнината. Храбростта е в основата на всяка свобода!"

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов също използва Фейсбук, за да отбележи празника.

"Днес е празникът на българската войска и на българската храброст. В тази връзка имам два въпроса към вас: 1. Имаме ли българска войска? 2. Имаме ли българска храброст?"