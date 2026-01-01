Илияна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на Българската армия за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това, от 2017 г. насам, тя е участвала в качеството си на вицепрезидент.

От преесекретариата на държавия глава обявиха програмата на Йотова за 6 май.

От 10.00 часа на площад „Св. Александър Невски” в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини.

Президентът ще приеме почетния караул и ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин. По повод празника Илияна Йотова ще произнесе слово.

По-късно държавният глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях.

В 12.00 часа Илияна Йотова и младите гвардейци ще проследят тържествената смяна на караула пред сградата на „Дондуков“ 2.

В 12.30 часа на церемония в Гербовата зала своите клетвени обещания ще връчат на държавния глава пет ученически отряда – от градовете Елин Пелин, Монтана, Пирдоп, Пещера и Враца, и един студентски отряд от Бургас. Президентът Йотова ще отличи с дипломи доброволци, които подкрепят дейността на младите гвардейци.

В 13.30 часа на площад „Княз Александър I“ ще започне първият Национален преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди, посветен на 150 години от Априлското въстание. Държавният глава ще отправи приветствие към младежите. Събитието се провежда под патронажа на Илияна Йотова.