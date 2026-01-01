/ БТА

Илияна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на Българската армия за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това, от 2017 г. насам, тя е участвала в качеството си на вицепрезидент.

От преесекретариата на държавия глава обявиха програмата на Йотова за 6 май.

От 10.00 часа на площад „Св. Александър Невски” в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини.

Президентът ще приеме почетния караул и ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин. По повод празника Илияна Йотова ще произнесе слово.

По-късно държавният глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях.

В 12.00 часа Илияна Йотова и младите гвардейци ще проследят тържествената смяна на караула пред сградата на „Дондуков“ 2.

В 12.30 часа на церемония в Гербовата зала своите клетвени обещания ще връчат на държавния глава пет ученически отряда – от градовете Елин Пелин, Монтана, Пирдоп, Пещера и Враца, и един студентски отряд от Бургас. Президентът Йотова ще отличи с дипломи доброволци, които подкрепят дейността на младите гвардейци.

В 13.30 часа на площад „Княз Александър I“ ще започне първият Национален преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди, посветен на 150 години от Априлското въстание. Държавният глава ще отправи приветствие към младежите. Събитието се провежда под патронажа на Илияна Йотова.

Прессекретариат на държавния глава
Последвайте ни

България