Президентството на Южна Корея заяви, че ще продължи с усилията си за мир, въпреки че Северна Корея е променила конституцията си, като е премахнала всякакви препратки към обединението на разделения Корейски полуостров, предаде Франс прес.

Двете съседки все още са технически във война, тъй като конфликтът им е завършил през 1953 г. с примирие, а не с мирен договор.

В последната версия на конституцията на Северна Корея клауза, която посочва, че страната „се бори за постигане на обединението на родината“, вече не присъства, посочва документът, споделен от южнокорейското министерство на обединението и консултиран от Франс прес.

С промяна в конституцията: Северна Корея заличи идеята за обединение с Южна Корея

„Ще разгледаме подробно въпросите, свързани с промените в конституцията на Северна Корея“, заявиха от канцеларията на южнокорейския президент И Дже-мьон.

„Въз основа на задълбочено разглеждане, правителството ще продължи да насърчава политиката на мирно съжителство на Корейския полуостров“, уверява президентството.

Самата южнокорейска конституция също съдържа ангажимент за мирно обединение.

След управлението на Юн Сук-йол (2022–2025), който беше привърженик на твърдата линия спрямо Пхенян, настоящият южнокорейски лидер усилено призовава за възобновяване на диалога и настоява за преговори със Севера без предварителни условия. До момента тези опити систематично са се проваляли.

През февруари лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун, заяви, че неговата страна „няма абсолютно нищо общо с Южна Корея“. Неотдавна Ким нарече усилията за мир на Юга „неловка измамна шега“.