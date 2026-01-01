Ще предприемем всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“ пред журналисти относно очакванията от новата власт.

Заставаме зад думите си по време на предизборната кампания. Ще продължим усилията си за реформа в съдебната система, във Висшия съдебен съвет, в избора на нов главен прокурор. Ще продължим усилията за промяна и във всяка една част от социално-икономическия живот на страната, посочи той.

Относно критиките на опозицията към изказването на депутата от "Прогресивна България" Гълъб Донев за увеличаване на тавана на дълга, Иван Ангелов каза, че имат информация, че към 31 март имаме рекордно висок бюджетен дефицит, което неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред смело, коментира той.

На въпрос дали ще продължим да бъдем в дългова криза с постоянно теглене на нови заеми, Ангелов каза, че трябва да се направи анализ. „Трудно можете да очаквате от мен конкретен отговор „да“ или „не“. Нека направим разумен анализ и съвсем скоро ще видите всички мерки и ще ги усетите", заяви той.

Заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов присъства на водосвета на бойните знамена и знамената светини пред Паметника на Незнайния воин по повод 6 май. Той честити празника на Българската армия и пожела на военнослужещите здраве, успех, храброст и все така да бъдат готови да посрещат предизвикателствата на новото време.

Категорично ще продължим усилията и държавата ще застане зад модернизацията на Българската армия, ще продължим да изпълняваме нашите ангажименти и да развиваме армията по начин да може достойно да се представя като партньор в структурите, в които участва, заяви Ангелов относно действията на новата власт.