Ще се извършва подмяна на тол камера при 172-и км на АМ „Тракия“ в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан.

За изпълнение на дейностите, от 10:30 часа ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата.

Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.