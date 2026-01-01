Парламентът да изслуша служебния министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата, предвижда проектопрограмата за първите две редовни пленарни заседание на 52-рото Народно събрание.

Предложението за изслушване е внесено от председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов. То включва предоставянето на информация за разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, риска от забавяния на плащания към общини, както и риска от забава при разплащания, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и ефекта им към възможността за разплащания от страна на държавата по текущи и капиталови разходи. Изслушването на служебния финансов министър е трета точка в проекта на дневен ред.

Преди това се предвижда депутатите да разгледат проекторешение за освобождаване на Катя Панева от "Демократична България" като секретар на Народното събрание и избиране на колегата й Любен Иванов. Предлага се народните представители да обсъдят и проект на решение за създаване на Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание.

В първия петък от месеца е предвиден блицконтрол от 9:00 часа и редовен парламентарен контрол. Предвижда се също утре депутатите да обсъдят проекторешения за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси и на Временна комисия по правни въпроси.