Треньорите имат ключова роля за развитието на децата – не само в спорта, но и във възпитанието и изграждането им като личности. Именно затова повишаването на изискванията към тяхната квалификация е от съществено значение. Това коментира председателят и старши треньор на Национален спортен клуб „Олимп“ Емил Милков пред DarikNews.bg. Повод за позицията му е предложението на Министерството на образованието и Министерството на спорта професиите „треньор по вид спорт“ и „помощник-треньор по вид спорт“ да бъдат включени в списъка на регулираните професии у нас.

Той уточни, че става дума за професии с висока обществена значимост, при които достъпът до упражняване се определя от законови и административни изисквания. В момента в този списък попадат около 82 професии, сред които лекари, адвокати, архитекти и пилоти.

Предлагат треньорите да станат регулирана професия в България - какво ще се промени

Според Милков целта е да се повиши общественият статут на треньорската професия, като паралелно с това се затегнат изискванията и контролът. Това би означавало, например, треньорите да имат висше образование, а не само преминат курс. По думите му, ако идеята бъде реализирана в този вид, това ще бъде „сериозна крачка напред“, която ще гарантира по-качествена подготовка за децата.

Той подчерта, че подобна мярка ще улесни и родителите, тъй като ще гарантира минимален стандарт на услугата, без да се налага те сами да правят задълбочени проверки.

Милков даде пример и с наскоро получено напомняне към управителите на спортни бази, че всички треньори трябва да бъдат вписани в Регистъра на треньорските кадри. Според него това е положителна стъпка, която цели да напомни за съществуването на регистъра и да засили контрола.

„Ако един треньор не фигурира в този регистър, това означава, че вероятно не отговаря на изискванията – може да няма необходимото образование, стаж или документи“, обясни той, като допълни, че вижда единствено позитиви в подобни проверки.

По думите му е необходимо още по-строг контрол от страна на институциите и спортните федерации – както върху треньорите, така и върху клубовете, които трябва да имат съответните лицензи. Това, според него, директно ще се отрази върху качеството на предлаганата услуга.

Милков акцентира и върху ролята на родителите, които често подценяват тези фактори. Той призова те да бъдат по-активни – да проверяват дали треньорът е вписан в регистъра, към кой клуб принадлежи, дали клубът има лиценз и какви са неговите резултати.

„Децата са бъдещето на държавата, а треньорът оказва огромно влияние – не само върху спортните им умения, но и върху възпитанието и развитието им като личности“, подчерта той.

Според него в определен етап от израстването си децата започват да възприемат треньора като модел за подражание и ментор, което прави избора му още по-важен.

Милков припомни, че в миналото е имало и идеи лицензите да се издават от външни организации, което би занижило контрола. В този контекст той определи настоящата инициатива като „много добра“ и призова институциите да засилят усилията си.

В заключение той отбеляза, че информираността остава ниска и по негови наблюдения голяма част от родителите дори не знаят за съществуването на треньорския регистър и изискванията към клубовете. Именно затова подобни теми трябва да получават повече публичност. „Когато треньорът е образован, вписан в регистъра и отговаря на всички критерии, това означава по-добро качество за децата. А родителите трябва да бъдат активна част от този процес“, обобщи Милков.