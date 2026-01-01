Сигнал за поставено взривно устройство в разградския Механотехникум вдигна на крак полицията във вторник сутрин. От Областната дирекция на МВР в града потвърдиха, че заплахата е регистрирана на спешния телефон 112 точно в 10:30 часа.

По първоначална инфомрация злоумишленото съобщение е било изпратено на електронната поща на учебното заведение.

Към момента районът около гимназията в Разград е отцепен.

На място пристигнаха полицейски патрули и екип на РДПБЗН, които да извършват щателна проверка на сградата.