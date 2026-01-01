Министерството на образованието (МОН) предлага професиите „треньор по вид спорт“ и „помощник-треньор по вид спорт“ да бъдат включени в списъка на регулираните професии в България.

Регулираните професии са дейности с висока обществена значимост, при които достъпът до практикуване се определя със законови и административни изисквания. В момента в списъка фигурират 82 професии – сред тях лекари, фармацевти, адвокати, архитекти, пилоти и други специалисти с ключова отговорност към обществото.

Идеята за включване на треньорските професии идва от Министерството на младежта и спорта, пише "Сега". Основната цел е да се гарантира, че хората, които работят с деца и подрастващи в организирания спорт, разполагат с необходимите знания и квалификация, за да провеждат тренировъчния процес безопасно и ефективно.

От спортното ведомство подчертават, че дори под надзор некомпетентната работа на помощник-треньор може да доведе до неправилни двигателни навици и хронични травми, които да съкратят кариерата на младите състезатели. Освен това липсата на педагогическа и психологическа подготовка често води до загуба на мотивация и ранно отказване от спорта.

Сходни са мотивите и за регулирането на професията „треньор“. Според институциите специалистите, които водят самостоятелно тренировъчния процес, трябва да притежават висше образование и задълбочени знания в областта на спортната педагогика и медико-биологичните дисциплини. Неправилно дозираното натоварване крие риск от травми, хронични увреждания и невъзможност за адекватна реакция при инциденти.

Целта на промените е по-добра защита на здравето на младите спортисти и по-високи стандарти в българския спорт.