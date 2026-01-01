Във връзка с тържественото честване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май 2026 г., в централната част на София ще бъде въведена временна организация на движението, съобщават от Столична община.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

От 03:00 ч. до приключване на честването на 06.05.2026 г., както следва:

на ул. „Оборище” между площад „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“;

паркингите на площад „Св. Св. Александър Невски“, като се закрият базарите за художествени изделия;

на ул. „Дунав” и ул. „11 август“ между пл. „Александър Невски” и пл. „Московска”;

на ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Ал. Невски”;

на ул. „Московска” между ул. „Дунав” и ул. „Георги С. Раковски“.

От 03:00 ч. до приключване на мероприятието на 06.05.2026 г., с изключение на автобусите, превозващи участниците в мероприятията, както следва:

на пл. „Николай Гяуров”;

ул. „Московска" в отсечката от пл. „Николай Гяуров” до сградата на Института по философия и социология-БАН;

площад „Княз Александър I“;

ул. „Княз Александър I", в отсечката между ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Цар Освободител";

ул. „Ген. Гурко", в отсечката между ул. „Г, С Раковски" и ул. „Княз Александър I”;

пред Българска народна банка;

пред Национален археологически музей.

Забранява се влизането в двете посоки на пътни превозни средства, както следва:

От 07:00 ч. до приключване на мероприятието на 06.05.2026 г., както следва:

ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Васил Левски”;

ул. „11-ти август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Александър Невски”;

ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Александър Невски”;

на пл. „Николай Гяуров”;

ул. „Московска" в отсечката от ул. „Дунав“ до сградата на Института по философия и социология-БАН.

От 10:30 ч. до 15:00 ч. на 06.05.2026 г.:

бул. „Цар Освободител“ в отсечката от бул. „Васил Левски“ до пл. „Независимост“;

ул. „Цар Шишман“ в отсечката от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

ул. „Ген. Гурко“ в отсечката между ул. „Г, С Раковски“ и ул. „Княз Александър I“;

ул. „Княз Александър I" в отсечката между ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Цар Освободител";

ул. „6-ти Септември“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;

ул. „Дякон Игнатий“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“;

ул. „Аксаков” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”;

ул. „Г. Бенковски” между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

ул. „Леге” между ул. „Съборна” и бул. „Цар Освободител”.

Изнасянето на блоковете на 06.05.2026 г. ще бъде осъществено по следния маршрут: от пл. „Св. Ал. Невски”, ул. „Московска”, ул. „Г. С. Раковски”, бул. „Кн. Ал. Дондуков” до пл. „Княз Александър I”.

Движението на пътните превозни средства и градския транспорт ще бъде поетапно спирано в зависимост от преминаването на блоковете.

Дефилирането на знамената-реликви и бойните знамена ще бъде по маршрута: от паметника на Незнайния воин по ул. „Г. С. Раковски”, бул. „Кн. Ал. Дондуков” до пл. „Княз Александър I” и обратно по същия маршрут.