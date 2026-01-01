Жена загина при катастрофа в Благоевградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал днес около 14:55 часа на ПП 1 Е-79 след Симитли в района на разклона за с. Черниче. Загинала е 60-годишна жена от гр. София.

По първоначални данни, при изпреварване, управляваният от нея лек автомобил се е блъснал в друг лек автомобил и навлизайки в лентата за насрещно движение се е ударил в товарен автомобил, който бил паркиран в отбивка на пътя.

Пътят е затворен и в двете посоки. Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут от полицейските служители, а товарните автомобили изчакват на място.