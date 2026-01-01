Папа Лъв Четиринайсети ще публикува днес първата си енциклика. Тя е озаглавена "Магнифика хуманитас" ("Величието на човечността"), а 100-те ѝ страници са посветени на изкуствения интелект (ИИ), предаде ДПА.

Първата енциклика, издадена от новия римски първосвещеник, се смята за нещо като програмна декларация за понтификата му. Очаква се Лъв да присъства лично по време на представянето на документа пред Църквата, което е прецедент за подобно събитие.

Папа Лъв XIV предупреди: Изкуственият интелект е опасен за умовете на младите хора

Лъв, първият американски папа, през последните месеци на няколко пъти изразяваше мнение за изкуствения ум. Според него той представлява едновременно и възможност, и опасност. Но съдържанието на енцикликата бе пазено в тайно.

На събитието освен кардинали и теолози ще присъства и Крис Ола, съосновател на ИИ компанията "Антропик" – което също е безпрецедентно.

Компанията от Сан Франциско е в конфликт с правителството на САЩ заради това, че отказа да позволи ИИ моделите ѝ да бъдат внедрени в автоматизирани оръжейни системи, както и за наблюдение на населението.

Символиката зад избора: Защо новият папа прие името Лъв

Американският президент Доналд Тръмп е критикувал остро както папата, така и "Антропик".

Енцикликата е с дата 15 май, 135 години след като папа Лъв Тринайсети издава своята енциклика "Рерум новарум" ("Права и задължения на капитала и труда"), в която изяснява доктриналните възгледи на Католическата църква за последствията от Индустриалната революция.

Новият римски първосвещеник прави препратка към документа на едноименния си предшественик в контекста на прогнозираната ИИ революция.

Друга тема е това дали машини, работещи с ИИ, е редно да вземат решения, отнасящи се до живота и смъртта, по време на война.