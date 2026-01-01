Ръководството на румънската Национално-либерална партия (НЛП) взе решение днес партията да премине в опозиция, след като парламентът гласува вот на недоверие срещу оглавяваното от лидера й Илие Боложан коалиционно правителство, съобщава телевизия Диджи 24.

Румънският парламент свали кабинета на Илие Боложан с вот на недоверие

След продължило над четири часа заседание, в което не липсваха и напрегнати моменти и упреци към Боложан, лидерът на партията обяви, че тя ще остане в опозиция, посочва телевизията. По думите му по този начин НЛП показва, че е партия "с достойнство".

В решението, прочетено от първия заместник-председател на НЛП и кмет на Букурещ Чиприан Чуку, се посочва, че настоящата политическа криза е предизвикана от Социалдемократическата партия (СДП) и крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР), които внесоха вота на недоверие, и те трябва да поемат отговорност за бъдещото управление.

"СДП предприе действия за унищожаване на създадената миналата година управляваща коалиция, и после заедно с АУР създаде парламентарно мнозинство за иницииране и приемане на вот на недоверие и сваляне на правителството. Следователно би трябвало СДП да са ангажира с управлението и да не бяга от отговорност, както правеше през последните месеци", се посочва в решението на НЛП.

Правителството на Боложан беше свалено днес с вот на недоверие, озаглавен „Спрете „Плана Боложан“ за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи“, който беше приет с 281 гласа „за“ при необходими 233.

СДП, която е най-голямата парламентарна партия, беше коалиционен партньор на НЛП, преди да оттегли подкрепата си към премиера Боложан и да инициира вот на недоверие заедно с опозиционния АУР.