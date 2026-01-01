В края на годината ще имаме 12 обучени пилоти, които да летят на новите бойни самолети F-16 Block 70. Това каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти след тържествения водосвет по повод 6 май.

В края на ритуала за първи път по повод празника на Българската армия над площад „Св. Александър Невски“ прелетяха три бойни самолета F-16 във въздушна формация.

Шестима сертифицирани пилоти летят, видяхте част от тях във въздуха, каза Запрянов. Още двама ще пристигнат до края на този месец и малко по-късно, и още четирима – до края на годината, добави той. Запрянов посочи, че по договор трябва да бъдат обучени 32-ма пилоти за двете групи по осем самолета.

Министър Запрянов увери, че всички осем изтребителя F-16 летят. „Над 100 летателни часа имаме. Увеличи се рязко използването на керосин, освен за старите самолети, активно летят и новите самолети. Затова последното решение на Министерския съвет е за закупуване на авиационни горива в тази ситуация“, посочи той. Вчера бяхме в авиобаза Граф Игнатиево, видяхме духа, ентусиазма, което ни радва, коментира Запрянов.

Министър Запрянов каза, че причината днес да няма военен парад е липсата на редовен бюджет. Той посочи, че на следващия министър на отбраната оставя една добра основа с положителни стъпки в окомплектоването на въоръжените сили с личен състав, положени основи на модернизация, готови договори по инструмента SAFE за оперативни и заемни споразумения, както и да се пребори бюджетът за отбрана да расте, както НАТО е решило – до 3,5% през 2035 година.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов отбеляза, че днес в авиационния поздрав е показана техника от различни поколения. Модернизационните проекти вървят добре, каза той.

По-рано Запрянов гостува в специалното студио на NOVA „Парадът на храбростта“. Днес с гордост и признателност отбелязваме Деня на храбростта и празника на Българската армия, заяви служебният министър.

Той отправи поздрав към всички военнослужещи, цивилни служители и именници, като подчерта значението на празника за българската държавност и армейските традиции. „Честит празник на славната българска армия и на Деня на храбростта. Честит празник на всички военнослужещи, цивилни служители, на всички гергьовци. И честит имен ден“, каза той.

По време на празничното честване за първи път в столицата София ще бъде представена въздушна демонстрация с новите изтребители F-16. „Те са летели тренировъчно, но днес ще ги видим за първи път в официален полет във формация с други самолети – МиГ-29, Су-25 и военнотранспортните „Спартан“, обясни министърът. По думите му това е символ на модернизацията и новия етап в развитието на Военновъздушните сили.

Запрянов акцентира и върху мащабната програма за модернизация на армията, която включва инвестиции от над 3,2 милиарда евро по европейския механизъм SAFE. „Фактически имаме одобрени 3,2 милиарда евро за девет проекта. Завършили сме координацията на заемното и оперативното споразумение с Европейската комисия“, посочи той. Министърът допълни, че документите са подготвени и следващото правителство ще може да ги финализира.

Сред ключовите проекти Запрянов открои закупуването на три нови радиолокационни станции и допълнителни системи IRIS-T за противовъздушна отбрана. „Радарната ни техника е остаряла и трябва да бъде обновена“, подчерта той. В сухопътните войски са предвидени нови 155-милиметрови гаубици, реактивни системи за залпов огън и антидрон системи, както и модерни транспортни средства за подобряване на логистиката.

В областта на Военноморските сили са заложени допълнителни противокорабни ракети RBS и ракети „Мика“, които да увеличат бойните способности на флота. „Тези девет проекта ще дадат мощен тласък на модернизацията на всички видове въоръжени сили“, заяви министърът.

По думите му процесът на модернизация е дългосрочен, но вече е в ход. „Механизмът SAFE е предвиден да се усвои до 2030 година. Имаме следващите 4-5 години на интензивно обновяване на армията“, посочи Запрянов. Той допълни, че освен европейското финансиране, България реализира и други проекти - включително доставка на осем допълнителни самолета, машини „Страйкър“ от САЩ и преговори за минни ловци от Нидерландия и Белгия.

На въпрос дали влошеното бюджетно състояние на страната може да доведе до орязване на средствата за армията, министърът заяви: „Очаквам следващият кабинет да се възползва от заема SAFE, защото той е много изгоден - с 10-годишен гратисен период и 35 години изплащане на главницата“. По думите му това ще облекчи националния бюджет и ще подпомогне изпълнението на ключовите проекти за модернизация.

Запрянов подчерта, че не очаква намаляване на разходите за отбрана. „Не очаквам да има отклонение от намерението на НАТО за увеличаване на военните разходи. Дали темпът ще бъде променен зависи от бюджетното състояние и решението на следващото правителство и парламента, но не очаквам рязане на бюджета“, заяви той.

Министърът коментира и по-широкия ефект от инвестициите в сектора. По думите му армията вече е по-привлекателна за младите хора благодарение на по-високите заплати, социалния пакет и модернизацията. „С увеличението на заплатите и грижата за социалния пакет ние сме конкурентни на пазара на труда“, посочи той.

Той допълни, че всички обявени вакантни длъжности са били запълнени, а военните училища са приели курсантите си на 100%. Според него това показва засилен интерес към военната професия, който не се дължи само на възнагражденията, а и на възможността за работа със съвременна техника.