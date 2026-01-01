Тед Търнър, медийният новатор, който основа CNN, почина на 87-годишна възраст, предава световната агенция.

Търнър бе пионер на кабелната телевизия и филантроп.

Си Ен ЕС - новинарска телевизия, която излъчва 24 часа в денонощието - извърши истинска революция в областта на телевизионните новини, се отбелязва в съобщението.

Наричан "Устата на Юга" заради откровения си характер, роденият в щата Охайо, в северната централна част на САЩ, бизнесмен изгради истинска медийна империя.

Си Ен Ен е базирана в Атланта - столицата на южния щат Джорджия.

Малко повече от един месец преди 80-ия си рожден ден - през 2018 г., Тед Търнър разкри, че има деменция с телца на Леви - прогресивно мозъчно разстройство. В началото на миналата година той бе приет в болница с лека пневмония, след което се възстанови в рехабилитационен център.