Според президента на САЩ Доналд Тръмп Иран е поел ангажимент да не притежава ядрени оръжия, съобщи „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

„На Иран не е позволено да има ядрено оръжие и те се съгласиха с това“, заяви Тръмп по време на пресконференция в Белия дом. Той добави, че Техеран е приел и други условия, без обаче да уточни какви точно са те. Републиканецът определи последните преговори с Иран като „много добри“.

Тръмп: Иран прие да предаде на САЩ обогатения си уран

„Много е вероятно да постигнем споразумение“, каза още президентът.