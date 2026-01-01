Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е сигурен дали прекратяването на огъня с Иран трябва да бъде удължено, предаде Ройтерс. „Не съм сигурен, че то трябва да бъде удължено“, каза Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом.

„Иран иска да постигне споразумение и ние водим много добри преговори с тях“, добави той.

Президентът на САЩ добави, че Иран е предложил да не притежава ядрени оръжия за повече от 20 години. „Имаме изявление, много силно изявление, че те няма да имат ядрени оръжия за период от над 20 години", каза той.

Тръмп загатна за нова цел след Иран

Тръмп заяви, че следваща среща между американски и ирански представители може да има този уикенд. Той допълни, че ако бъде постигнато споразумение с Иран в Исламабад и се стигне до подписването му, той може да отиде там, като добави, че Иран е съгласен с почти всичко, предаде Ройтерс. Тръмп каза още, че Иран е приел да предаде на САЩ обогатения си уран, предаде Франс прес.

Президентът на САЩ каза още, че „много важно“ папа Лъв Четиринадесети да разбере, че Иран представлява заплаха за света. „Папата може да говори каквото си иска и аз искам той да говори каквото си иска, но мога и да не съм съгласен с онова, което той казва", каза още Тръмп пред журналисти пред Белия дом. „Папата трябва да разбере, че това е реалният свят“, допълни той.

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Относно Ливан Тръмп каза, че примирието между Ливан и Израел ще включва "Хизбула", предаде Франс прес.

Той каза още, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху и президентът на Ливан Жозеф Аун ще се отправят към Белия дом за съвместна среща с Доналд Тръмп „в следващите четири или пет дни“, предаде Франс прес.

„Това ще бъде първият път, в който те се срещат от 44 години насам, което не е добросъседство, като се има предвид, че са съседи“, пошегува се Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом. Той изрази надежда, че между Израел и Ливан може да бъде постигнато окончателно споразумение. "В подходящия момент бих посетил Ливан", допълни Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Тръмп заяви и, че САЩ не са доволни от Австралия, която не е помогнала с Ормузкия проток. "Те не бяха там, когато ние се нуждаехме от тях за Ормузкия проток", каза Тръмп.