Американската армия наложи блокада на иранските пристанища като част от опитите за принуждаване на Техеран да отвори Ормузкия проток и да приеме споразумение за край на войната, която продължава повече от шест седмици, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Иран отговори със заплахи срещу всички пристанища в Персийския залив и Оманския залив, насочвайки се срещу съюзническите държави на САЩ.

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер заяви, че Иран иска да сключи мирно споразумение, но той няма да се съгласи с никакво споразумение, което позволява на Техеран да има ядрено оръжие, предаде Ройтерс.

Тръмп добави, че преговорите са срещнали пречка по ядрените въпроси.

Иран се “обадиха тази сутрин” и “искат постигане на споразумение”, каза американският президент, но Ройтерс отбеляза, че не може потвърди незабавно това твърдение по независим път.

Напрежение в Персийския залив: Блокадата на трафика през Ормузкия пролив вече е в сила

“Иран няма да има ядрено оръжие”, подчерта Тръмп пред журналисти в Белия дом. “Не може да позволим една държава да изнудва или рекетира света”, добави той.

Американският президент изрази увереност, че Техеран ще се съгласи с условията на Вашингтон в ядрената сфера.

“Смятам, че ще се съгласят с това. Почти съм уверен. В действителност съм уверен. Ако не се съгласят, няма да има сделка, никога няма да има сделка”, заяви той.

Тръмп каза още, че “блокадата” на Ормузкия проток вече е започнала. В публикация в социалната си мрежа “Трут соушъл” той написа, че вчера 34 кораба са преминали през протока.

След края на напрежението с Иран, САЩ могат да се “спрат” на Куба, предупреди още американският президент.