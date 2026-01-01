Влезе в сила блокадата на трафика през Ормузкия пролив към ирански пристанища от американския боен флот. Рещението на САЩ за подобно действие дойде след мирните преговори между САЩ и Иран в Пакистан, които не дадоха резултат.

Заради блокадата в понеделник цените на петрола скочиха отново над 100 долара за барел.

Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи по-рано, че днес считано от 10:00 ч. източноамериканско време (17:30 ч. иранско) силите му ще блокират иранските пристанища, предадоха агенциите.

Тръмп обяви блокада на Ормузкия проток

Американските въоръжени сили ще наложат блокада в Оманския залив и Арабско море на изток от Ормузкия проток и тя ще се прилага за целия корабен трафик, независимо от флага, съобщи Централното командване на САЩ в бележка до екипажите, предаде Ройтерс.

В документа се посочва, че блокадата ще влезе в сила днес в 10:00 ч. източноамериканско време (17:00 часа българско време).

„Всеки кораб, влизащ или напускащ блокираната зона без разрешение, е подложен на прихващане, отклоняване и залавяне“, се казва в бележката. Уточнява се, че „блокадата няма да възпрепятства неутралното транзитно преминаване през Ормузкия проток до или от дестинации извън Иран.“

Блокадата „обхваща цялото иранско крайбрежие, включително, но не само, пристанища и нефтени терминали“, се казва в документа, като се добавя, че хуманитарните пратки, включително „храна, медицински консумативи и други стоки от първа необходимост“, ще бъдат разрешени след инспекция.

Техеран заплаши с отговор срещу пристанищата на своите съседи от Персийския залив, след като преговорите с представителите на Вашингтон през почивните дни в Исламабад не доведоха до споразумение за прекратяване на войната, което постави под въпрос прекратяването на огъня.

По-слабо търсене на петрол: ОПЕК коригира прогнозите си за 2026 г.

Тръмп предупреди, че иранските кораби, които се доближават до блокадата на САЩ на иранските пристанища, ще бъдат елиминирани.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви: „Ако някой от тези кораби се доближи до нашата БЛОКАДА, той ще бъде незабавно ЕЛИМИНИРАН“.

Два петролни танкера, свързани с Иран, са излезли днес от Персийския залив, преминавайки през Ормузкия проток, преди планираната американска блокада на иранските пристанища и крайбрежни зони, показват данни на специализирания сайт "Къплер" (Kpler) и Лондонската фондова борса, на които се позовава Ройтерс.

Танкерът „Аврора“ е натоварен с ирански петролни продукти, докато „Ню Фючър“ е натоварен с дизелово гориво от пристанище Хамрия в ОАЕ, показват данните на „Къплер“.

115 долара за барел: петролът продължава да поскъпва

СЕНТКОМ уточни, че блокадата ще "се отнася за всички плавателни съдове, независимо от коя държава са", ако влизат и излизат от иранските пристанища или крайбрежните райони на Ислямската република.

Американското командване уточни, че същевременно ще позволи на всички кораби, плаващи между неирански пристанища, да прекосяват свободно Ормузкия проток.

Иранската армия заяви днес, че ограниченията на САЩ, наложени върху плавателните съдове в международни води, „са равносилни на пиратство“, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорител на Иранските въоръжени сили.

Той изтъкна решителността на Техеран да постоянен механизъм“ за контрол на Ормузкия проток“ след заплахите на САЩ да го блокират.

Иранският военен говорител добави, че пристанищата в Персийския залив трябва да бъдат достъпни или за всички, или за никого, посочвайки, че никое пристанище „в Персийския залив или Оманския залив“ няма да бъде в безопасност, ако иранските пристанища бъдат застрашени.