Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) понижи прогнозата си за световното търсене на суров петрол през второто тримесечие на 2026 г. с 500 000 барела дневно, като посочи влиянието на конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс.

В същото време организацията остави без промяна очакванията си за растеж на търсенето през 2026 и 2027 г.

За първи път от три години: Петролът на ОПЕК се срина с повече от 7 долара за ден

Според месечния доклад на ОПЕК глобалното търсене за второто тримесечие се очаква да достигне 105,07 млн. барела дневно, спрямо предишна прогноза от 105,57 млн. барела дневно. Ревизията надолу е резултат от очаквано по-слабо краткосрочно търсене както в страните от Организацията за икономически сътрудничество и развитие (ОИСР), така и извън тях, на фона на геополитическото напрежение в Близкия изток.

Въпреки това ОПЕК запазва прогнозата си за годишен ръст на търсенето през 2026 г. на ниво 1,4 млн. барела дневно, както и за 2027 г. – около 1,3 млн. барела дневно, което според организацията отразява устойчива средносрочна динамика.

Петролът поевтиня след новото отлагане на ударите срещу Иран

Докладът на организацията отчита значителни ценови движения през март. Цената на петролната кошница на ОПЕК се е повишила с 48,46 долара за барел на месечна база до средно 116,36 долара за барел. Фючърсите на сорт Брент са достигнали средно 99,60 долара, а американският – 91 долара за барел.

Според ОПЕК геополитическите рискове са довели до засилена волатилност и повишен интерес към хеджиране (финансови операции за защита срещу неблагоприятни ценови промени - бел. ред.) от страна на инвеститорите, като хедж фондовете са увеличили нетните си дълги позиции в петрол.