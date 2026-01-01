Цените на петрола продължават да се повишават, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили реториката си спрямо Иран и заплаши с по-решителни действия, ако страната не отвори отново Ормузкия проток - ключов маршрут за световния петролен транспорт, предаде Ройтерс.

Към 08:00 ч. българско време фючърсите на петрола тип Брент поскъпнаха с 1,29 долара, или 1,16 на сто, до 111,04 долара за барел, а тези на американския лек суров петрол – с 2,92 долара, или 2,58 на сто, до 115,22 долара за барел.

Тръмп предупреди, че САЩ могат да нанесат „адски“ удари по Техеран, ако не бъде спазен поставеният срок за отваряне на протока. От своя страна Иран отхвърли предложението за примирие, предадено чрез посредничеството на Пакистан, като настоя за трайно прекратяване на военните действия.

След началото на американските и израелските удари на 28 февруари иранските сили на практика блокираха Ормузкия проток, през който обичайно преминават около 20 на сто от световните доставки на петрол.

Анализатори отбелязват, че напрежението около крайния срок оказва силно влияние върху пазарите. „Следенето на часовника е почти толкова важно, колкото и фундаменталните фактори“, посочи Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade). По думите му евентуално примирие може да доведе до понижение на цените, но рисковете за доставките от региона остават високи.

По данни на Ройтерс иранската Революционна гвардия е спряла два танкера с втечнен природен газ от Катар, като движението на кораби през протока остава ограничено.

Очаква се Съветът за сигурност на ООН да гласува резолюция за защита на корабоплаването в пролива, но в смекчен вариант заради възражения от страна на Китай.

Военните действия в региона продължават. В Дамаск и околните райони са чути експлозии, свързани с прихващане на ирански ракети, а Саудитска Арабия съобщи, че е унищожила седем балистични ракети, насочени към източната част на страната.

Напрежението оказва натиск върху глобалните пазари, като спот премиите за американския суров петрол достигат рекордни нива. Саудитската държавна компания „Арамко“ (Saudi Aramco) повиши официалната продажна цена на сорта Араб Лайт (Arab Light) за Азия с доставка през май до рекордна премия от 19,50 долара за барел.

Допълнителен риск за доставките създават и атаки срещу инфраструктура - Русия съобщи за удар с дронове по терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум на Черно море, който обработва около 1,5 на сто от световния петрол.

Междувременно страните от ОПЕК+ се договориха да увеличат добива с 206 000 барела дневно през май, но ефектът се очаква да бъде ограничен заради затрудненията в износа от региона.