В изпълнение на утвърден от министъра на вътрешните работи план е предвидено на 10 юни на територията на Габрово ще се проведе пълномащабно съвместно тактическо учение с практически действия.

Съгласно утвърдения сценарий отделните етапи на учението ще се проведат в района на сградата на сектор „Пътна полиция“ в гр, в сградата на бившето V-то ОУ, бул. „Н. Вапцаров“ № 19, в района на бул. „Трети март“ № 156 и ул. „Латинка“ и в района на бул. „Трети март“ № 124, съобщиха от полицията.

В тази връзка за времето от около 10.30 до 11.30 часа временно ще бъде ограничено движението на автомобили и пешеходци по ул. „Васил Петлешков“ в участъка от кръстовището с ул. „Спортна“ до кръстовището с ул. „Хаджицонев мост“, както и движението на коли и пешеходци по ул. „Хаджицонев мост“, в участъка от кръстовището с ул. „Васил Петлешков“ до кръстовището с бул. „Н. Вапцаров“.

Движението ще бъде регулирано и подпомагано от служители на МВР. Също така временно ще бъде ограничен достъпът на граждани до гише „Квалификация водачи на МПС“ и до гише „Административно-наказателна дейност“ в сектор „Пътна полиция“ за времето от около 10.15 до 11.00 на 10 юни.