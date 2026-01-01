От 8:00 до 11:00 часа се ограничава движението на транзитно преминаващите автомобили в участък от път I-5 Габрово-Казанлък - от км 183 до км 199 за провеждане на ритуала „Розобер“, част от Празника на розата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът и в двете посоки ще се отклонява по обходен маршрут по път I-6 и третокласния път III-5601 Шейново-Дунавци и обратно.

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и указанията на „Пътна полиция“.