Днес и утре в Италия се произвежда вторият тур на местните избори в 41 общини с население над 15 000 души, предаде АНСА.

Шест от тях са центрове на едноименни провинции, а именно Агридженто, Арецо, Киети, Леко, Мачерата и Трани.

Първият тур на местните избори беше преди две седмици. Тогава се гласуваше в над 600 населени места, от които 18 провинциални центъра. Левоцентристките партии спечелиха управлението на 7 от тези 18 града, докато десноцентристката коалиция на премиерката Джорджа Мелони постигна 3 ключови победи. Независими кандидати спечелиха в 2 града.

На първия тур десноцентристите получиха контрола над Венеция, Реджо Калабрия и Кротоне. А левоцентристите задържаха Салерно и спечелиха и в Андрия, Мантуа, Прато, Авелино, Ена и Пистоя. Независими граждански листи запазиха управлението във Фермо и Месина.

Днес и утре се гласува и на първи тур в 148 общини в Сардиния.