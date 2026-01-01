Жители на квартал „Сухата река“ в столичния район „Подуяне“ протестираха срещу по думите им некачествено общинско строителство и институционално бездействие. Гражданите имаха намерение да блокират движението по бул. „Владимир Вазов“, но от общината не са разрешили, обясни организаторката на протеста Елеонора Ангелова. На мястото имаше полицейско присъствие.

Недоволството е породено от липсата на реакция от страна на компетентните институции след извършване на некачествен ремонт на общинска покривна конструкция (козирка) пред блока. Според жителите след извършените ремонтни дейности входове и гаражи се наводняват при всеки дъжд. Причините са изпокъсана хидроизолация и настилка с неправилни наклони, които отвеждат дъждовната вода към входовете на сградата вместо към отводнителната система, обясниха те.

Проведени са поредица от срещи и са изпратени множество писма до НАК, ДНСК и Столична община, но до момента няма предприети мерки по случая, каза Ангелова.

Гражданите сигнализират още за липса на предпазни парапети, неизмазана фасада, разхвърляни бетонови кашпи и други недовършени строително-монтажни работи след приключването на строителните дейности.

Преди общинския ремонт, чиято стойност възлиза на 69 828,59 евро, кметът на район „Подуяне“ е поставил условие собствениците да укрепят гаражите под козирката за собствена сметка. В изпълнение на това изискване те са събрали 140 000 лева и са извършили необходимото укрепване. Според протестиращите обаче некачественото общинско строителство компрометира вече извършеното от тях конструктивно подобрение и създава риск от последващи увреждания.

Протестиращите настояват за цялостен нов ремонт на покривната конструкция, полагане на нова хидроизолация и настилка, както и за отстраняване на всички строителни дефекти. Те искат още и изграждане на обезопасителни парапети, възстановяване на фасадата, довършване на строително-монтажните работи и поемане на институционална отговорност за некачественото изпълнение и бездействие.