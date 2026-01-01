Родната къща на Адолф Хитлер в австрийския град Браунау ам Ин официално започва нов живот като полицейски участък. Властите се надяват промяната да предотврати превръщането ѝ в място за поклонение на неонацисти.

След години дебати за голямата сграда на границата с Германия, която беше частна собственост и приютяваше благотворителна организация за хора с увреждания, Австрия я придоби принудително през 2017 г. През 2019 г. правителството обяви, че тя ще бъде преустроена в полицейски център.

Преди ремонта единственият знак за историческото значение на сградата беше камък от бившия концентрационен лагер Маутхаузен с надпис „Никога повече фашизъм“, който не споменава Хитлер. Той остава на мястото си, а единственият нов надпис върху бялата фасада е „Полиция“.

„Целта беше да се предотврати всякаква връзка с Адолф Хитлер и да бъде премахната мистиката около мястото“, заяви Стефан Млчох от историческия отдел на австрийското вътрешно министерство.

Хитлер е живял в къщата само няколко седмици след раждането си през 1889 г., преди семейството му да се премести. По време на нацисткия режим сградата е била използвана като музей, посветен на култа към личността на фюрера.

Местните власти заявяват, че днес посещенията от симпатизанти на нацизма са редки, а в Австрия нацистките символи и поздравът „Хайл Хитлер“ са забранени.

Кметът на Браунау ам Ин Йоханес Вайдбахер заяви, че повечето жители приемат решението. Според него използването на сградата като благотворителен център би я направило прекалено достъпна за посетители.

Проектът обаче срещна критики. Комитетът Маутхаузен, най-голямата организация на оцелелите от Холокоста в Австрия, смята, че полицейският участък не е подходящо решение и че трябва да се направи повече за припомняне на престъпленията на Хитлер.

„Светът няма да забрави къде е роден най-големият масов убиец в историята. Уикипедия няма да промени информацията си“, заяви Роберт Айтер от Комитета Маутхаузен.

Австрия дълго време се представяше като първата жертва на нацизма след анексирането ѝ от Германия през 1938 г., но през последните десетилетия признава и ролята на австрийци като участници в престъпленията на режима.

Много жители на Браунау подкрепят промяната. „Това е чудесно и добра идея. От време на време там идват групи неонацисти, а сега това остава в миналото“, заяви местният брокер Томас Шпрайц.