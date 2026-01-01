Разбиха незаконен цех за производство на консервирани гъби в Луковит, съобщиха от полицията.

Работата по случая е започнала на 21 юли след публикувана обява в социалните мрежи за продажбата на гъбите, както и след получен сигнал от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

При извършената проверка в имот в Луковит, обособен като производствен цех и стопанисван от двама 32-годишни собственици, са открити 609 буркана с готова продукция - консервирани гъби без етикети и данни за произход - с тегло 321 кг.

На място са намерени още казан за стерилизиране на бурканите, опаковъчни кашони и други вещи, свързани с производствената дейност.

Служители на ОДБХ са съставили констативен протокол и две разпореждания. Предстои съставянето на акт за установяване на административно нарушение на 59-годишна жена, извършвала продажбата на продукцията.