Моторист се блъсна в лек автомобил на изхода на Монтана в посока Враца.

Катастрофата е станала около 12:30 ч. По информация на очевидци най-вероятно е имало гонка между два мотоциклета, като единият водач не е успял да изпревари лекия автомобил и се е ударил в него.

По информация на NOVA мотористът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Ужасът на „Челопешко шосе”: четири са вече жертвите на тежката катастрофа (ОБЗОР)

Той е транспортиран в болницата в Монтана с оплаквания, без данни за тежки наранявания.

В автомобила са пътували баща и син. При инцидента няма пострадали. Пробата за алкохол на водача на лекия автомобил е отрицателна.

На мястото на инцидента има полицейско присъствие, а движението в района е затруднено.

Четири са вече жертвите на зверскат катастрофа на „Челопешко шосе" в София. При гонка автомобил се заби и преобърна автобус на градския транспорт, втора кола се разцепи на две след няколко последователни удара, включително в спирка. Общо осем души остават в различни столични болници за лечение.