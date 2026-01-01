Столичната пътна полиция установи и санкционира участници в нерегламентирана гонка в София, съобщиха от СДВР.

Незабавните действия на отдел „Пътна полиция“ – СДВР били предприети след разпространен вчера в социалните мрежи видеоклип, който показва нерегламентирана гонка между два автомобила в района на ж.к. „Овча купел“. В резултат на извършената проверка водачите с опасното поведение на пътя били установени и санкционирани. Нарушителите са младежи на 19 и 18 години и са правоспособни водачи от април 2025 г.

За нерегламентираната гонка на двамата шофьори били съставени актове за участие в нерегламентирано състезание по пътища, отворени за обществено ползване, по чл. 104б, т. 1 от ЗДвП. Предвиденото в закона наказание е една година лишаване от право да управляват МПС, спиране на автомобилите от движение за един месец и парична глоба в размер на 1533 евро.

До момента 19-годишният има съставен АУАН за преминаване на червен сигнал , както и 24 фиша за по-маловажни нарушения. Другият младеж е санкциониран четири пъти.

Отдел „Пътна полиция“ – СДВР напомня, че подобни прояви създават сериозен риск за живота и здравето на всички участници в движението и няма да бъдат толерирани. Контролът по спазване на Закона за движението по пътищата остава засилен, като при установяване на нарушения ще бъдат прилагани всички предвидени в закона санкции.

Столичната дирекция на вътрешните работи призовава гражданите да подават сигнали при установяване на опасно и агресивно поведение на пътя.