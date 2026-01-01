Няколко случая на шофиране след употреба на наркотици и управление на автомобил от неправоспособен водач са установили служители на полицията във Варненско през последните дни, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Варна.

При полицейска проверка, извършена от служители на Районното управление в Девня, е бил задържан 24-годишен местен жител. Мъжът доброволно предал пакетче с наркотично вещество, което след експертна справка е установено като метамфетамин. По случая е образувано бързо производство, а материалите са предадени на прокуратурата.

В края на миналата работна седмица полицаи от Второ Районно управление спрели автомобил на крайбрежната алея във Варна. Установено е, че 50-годишният водач е шофирал след употреба на амфетамин. По случая е образувано досъдебно производство.

Подобен случай е установен и от служители на Районното управление в Провадия. Задържан за срок до 24 часа е 42-годишен мъж от Долни чифлик, известен на полицията, който също управлявал автомобил след употреба на амфетамин. И по този случай е образувано досъдебно производство.

Преди дни полицаи от Трето РУ засекли и непълнолетен неправоспособен водач от село Осеново. Младежът не се подчинил на подадените звуков и светлинен сигнал за спиране и продължил движението си. След преследване той бил спрян в гориста местност край село Каменар. Проверката установила, че автомобилът е с регистрационни табели, издадени за друго моторно превозно средство. Срещу младежа е образувано досъдебно производство.