Гумата на самолет на турската авиокомпания „Търкиш еърлайнс“ се запали днес след кацане в столицата на Непал Катманду, което доведе до затваряне на летището за един час, предаде агенция Ройтерс, като се позова на местните власти.

Всичките 277 пътници на борда и 11-членният екипаж на самолета „Еърбъс А330“ са евакуирани през аварийните изходи и нито един човек не е пострадал, съобщи за Ройтерс говорител на органа за гражданска авиация на Непал. Говорителят уточни, че пожарът е обхванал дясната задна гума на самолета. Огънят е бил потушен, а самолетът е бил изтеглен до мястото за престой, каза говорителят пред Ройтерс.

От „Търкиш еърлайнс“ информираха, че при рулиране е бил забелязан дим от гумата и е предприета техническа проверка.

В социалната мрежа Екс високопоставен служител на турската авиокомпания информира, че според първоначалните оценки става дума за техническа неизправност в хидравличен тръбопровод.

От авиокомпанията посочиха още, че е планиран допълнителен обратен полет.