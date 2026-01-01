Танкерът „Агиос Фануриос Първи“, натоварен с иракски суров петрол, снощи премина през Ормузкия проток напът към Виетнам по определения от Иран маршрут, съобщи днес полуофициалната иранска информационна агенция Тасним, след като преди това в медиите се появи информация, че танкерът е преминал, като е изключил проследяващите си устройства, за да избегне ирански атаки, предаде Ройтерс.

Междувременно иранската информационна агенция Мизан съобщи, че Иран е екзекутирал мъж, осъден за шпионаж в полза на американските и израелските разузнавателни служби.

Мизан идентифицира мъжа като Ерфан Шакурзаде, като посочи, че той е работил в научна организация, занимаваща се с дейности, свързани със сателити и е споделял класифицирана научна информация с чуждестранни разузнавателни служби.

Според правозащитната организация „Иранско общество за правата на човека“ Шакурзаде, 29-годишен специалист по аерокосмическо инженерство, е бил арестуван през 2025 г. и е бил принуден да даде самопризнания.