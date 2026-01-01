Президентът Доналд Тръмп остро разкритикува Иран, обвинявайки страната, че „си играе игрички“ по отношение на мирното споразумение, и отхвърли последното предложение на Техеран с остра забележка.

Иран изпрати своя отговор на последното американско предложение за прекратяване на огъня, но офертата беше категорично отхвърлена от Тръмп.

„Току-що прочетох отговора от така наречените представители на Иран. Не ми харесва – напълно неприемливо! Благодаря ви за вниманието към този въпрос“, написа Тръмп в публикация в Truth Social в неделя следобед.

Вашингтон продължава да демонстрира увереност в позициите си. Посланикът на САЩ в ООН Майкъл Валц заяви пред водещата на Fox News Sunday Shannon Bream:

„Виждаме как светът се обединява около нас.“

„Иран показа истинското си лице. И все пак президентът Тръмп дава шанс на дипломацията, подкрепен от нашата велика американска армия“, добави Уолц.

Последното предложение на администрацията на Тръмп включваше прекратяване на военните действия, повторно отваряне на Ормузкия проток и спиране на иранската ядрена програма.

От своя страна Иран настоява за прекратяване на конфликта на всички фронтове, включително в Ливан, където Израел воюва с подкрепяната от Техеран групировка Hezbollah, както и за гаранции за сигурността на корабоплаването, съобщи държавната телевизия.

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменеи, който не се е появявал публично от началото на войната, е „издал нови и решителни директиви за продължаване на операциите и мощната конфронтация с враговете“ по време на среща с ръководството на съвместното военно командване, съобщи иранската държавна телевизия, без да дава подробности.

Тръмп повтори заплахите си за подновяване на мащабните бомбардировки, ако Иран не приеме условията за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на ядрената си програма. От началото на войната Техеран на практика блокира стратегическия воден път, жизненоважен за световните доставки на петрол, природен газ и торове, което разтърси международните пазари.

Американските военни също блокират ирански пристанища от 13 април насам, като твърдят, че са върнали 61 търговски кораба и са извели от строя четири плавателни съда.

В петък американските сили удариха два ирански петролни танкера, за които се предполага, че са се опитали да нарушат блокадата. Военноморските сили на Иранската революционна гвардия предупредиха, че всяка атака срещу ирански танкери или търговски кораби ще бъде посрещната с „тежък удар“ срещу американски бази в региона и „вражески кораби“.

„Всяка атака срещу ирански танкери и търговски кораби ще доведе до тежка атака срещу американски обекти в региона и вражески кораби“, заявиха от Иранската революционна гвардия, цитирани от AFP.

Друг сериозен препъникамък в преговорите остава високообогатеният уран на Иран. Международната агенция за атомна енергия твърди, че Техеран разполага с над 440 килограма уран, обогатен до 60% чистота — само на една техническа стъпка от ниво, необходимо за създаване на ядрено оръжие.

В интервю, публикувано късно в събота, говорител на иранската армия заяви, че силите са в „пълна бойна готовност“ да защитават обектите за съхранение на уран.

„Смятаме за възможно да бъде направен опит за кражба чрез операции по проникване или хеликоптерни акции“, заяви бригаден генерал Акрами Ниа пред информационната агенция IRNA.

В интервю за CBS, излъчено в неделя, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната няма да приключи, докато обогатеният уран не бъде изведен от Иран.