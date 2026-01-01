Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че Щатите в крайна сметка ще поставят под контрол обогатения уран на Иран, предаде ДПА.

"Е, ще го вземем в даден момент, както искаме", заяви той днес в интервю за телевизионното предаване "Фул мейджър".

Тръмп продължи, като заяви, че материалът се "наблюдава" от САЩ: "Ако някой се приближи до мястото, ще разберем за това и ще го взривим".

„Иран разиграва Съединените щати и останалия свят от 47 години“, написа по-късно днес американският президент в платформата си Truth Social. Той обвини Техеран, че се „смее на нашата ОТНОВО ВЕЛИКА страна“, но добави: „Те скоро ще престанат да се смеят“.

Песков: САЩ отхвърлиха предложението ни да складираме ирански запаси от уран

В събота руският държавен глава Владимир Путин предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхранен.

Първоначално е имало споразумение по този въпрос, но след това САЩ внезапно затвърдиха позицията си. Путин заяви, че Русия веднъж вече е изнесла обогатен уран от Иран през 2015 г. и че Техеран "не без основание" е имал доверие в Москва.

Тръмп оказва натиск върху Иран да премахне напълно запасите си от високообогатен уран. Той иска също така обогатителните съоръжения да бъдат демонтирани и да се попречи на Техеран да продължи ядрената си програма за разработване на ядрени оръжия.

Иран твърди от години, че ядрената му програма е изцяло с граждански характер, припомня ДПА.