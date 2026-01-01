Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че войната срещу Иран не е приключила, тъй като иранските запаси от обогатен уран все още не са изведени от страната, предаде Франс прес.

В интервю за американската телевизия "Си Би Ес", излъчено днес, Нетаняху заяви, че войната е постигнала много, но не е приключила, защото все още има ядрен материал - обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран.

Той добави, че съществуват и обогатителни обекти, които трябва да бъдат закрити.

По-рано днес стана ясно, че израелският министър-председател е поздравил премиера Румен Радев за убедителната победа на "Прогресивна България" на парламентарните избори у нас.