Световните океани се очаква да достигнат рекордни температури през май, още преди очертаващото се завръщане на мощното природно явление Ел Ниньо, което води до затопляне, предупреди Службата за климатични промени "Коперник" на Европейския съюз, цитирана от АФП и ДПА.



Средните температури на морската повърхност, с изключение на полярните региони, през април са се доближили до абсолютния рекорд от 2024 г. според месечния бюлетин на "Коперник".



"Въпрос на броени дни е да достигнем рекордни температури на морската повърхност за месец май", каза пред АФП Саманта Бърджис, стратегически отговорник по въпросите на климата в Европейския център за средносрочна прогноза за времето.

Март обикновено е най-топлият месец по средна стойност в световен мащаб за океаните.



Рекордни морски горещи вълни преминават през обширна област, простираща се от централната част на екваториалния Тихи океан до западното крайбрежие на САЩ и Мексико.



Ел Ниньо е една от фазите на естествен цикъл в Тихия океан, който обикновено започва през пролетта и постепенно през следващите месеци оказва влияние върху температурите, ветровете и климата в останалата част на земното кълбо. За някои региони това се изразява в суша, като например в Индонезия. Други, като Перу, ще трябва да се подготвят за проливни дъждове.



Последният епизод на Ел Ниньо датира от 2023/2024 г.

Световната метеорологична организация предупреди, че въпреки оставащите несигурности, завръщането на Ел Ниньо става все по-вероятно в периода май-юли, докато противоположният феномен Ла Ниня отслабва. Тези прогнози се основават на температурите, наблюдавани в определен район на Тихия океан.

Проблемът в днешния свят е, че Ел Ниньо, макар и да възниква естествено и редовно, вече се прибавя към затоплянето, причинено от човешката дейност, което освобождава въглероден диоксид и създава парников ефект.



Някои метеорологични агенции прогнозират, че следващото явление ще бъде по-силно от това преди три години, като може би ще се съревновава със "супер Ел Ниньо" от 1997/1998 г.

Ефектът върху средната глобална температура обикновено се наблюдава през годината след появата му, което поражда опасения за много гореща 2027 г.



Зеки Хаусфадър, климатолог в независимия институт "Бъркли Ърт", прогнозира, че 2027 г. ще подобри годишния рекорд от 2024 г.

Саманта Бърджис смята, че все още е твърде рано да се предскаже със сигурност интензивността на явлението, тъй като прогнозите, изготвени през пролетта, все още не са много надеждни. Но и тя е съгласна, че независимо от своята интензивност, следващото явление Ел Ниньо няма да остане незабелязано. Бърджис счита за "вероятно 2027 г. да надмине 2024 г. и да се превърне в най-горещата година, регистрирана досега".

Като се вземат предвид както океаните, така и сушата, април 2026 г. заема трето място сред най-топлите априлски месеци, регистрирани някога в световен мащаб.

Европа, която преживя много контрастни условия миналия месец, се готви за лято, белязано от температури над средните и валежи под нормалните, което може да доведе до суша и риск от пожари, прогнозира Саманта Бърджис.