40-годишен мъж пострада при пожар в автомобил в Червен бряг, след като запалил цигара в купето секунди след зареждане със газ, съобщиха от полицията.

По първоначални данни причината за инцидента е теч от газовата уредба, довел до възпламеняване на газовъздушна смес в автомобила. Шофьорът е получил изгаряния по ръцете и главата.

На 8 май в 17:39 часа в Оперативния център на РДПБЗН – Плевен е съобщено за горящ лек автомобил в Червен бряг на улица „Антим I“.

Незабавно към мястото са насочени огнеборци с един специализиран автомобил за локализиране и потушаване на пожара. По данни на очевидци, след зареждане на автомобила с гориво и напускане на район на бензиностанция, вследствие на техническа неизправност в газовата уредба, е настъпило изпускане на газ в купето.

При запалване на цигара от водача газовъздушната смес се е възпламенила и е причинила пожара. 40-годишният собственик е получил изгаряния по ръцете и главата. Оказана му е медицинска помощ.