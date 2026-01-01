Служители на Районното управление в Монтана изясняват смъртта на 35-годишен мъж, за когото се предполага, че е починал при отопление с газова пита в къща в село Д-р Йосифово, община Монтана. Това съобщиха от полицията.



На 21 март в ОДЧ на ОДМВР-Монтана постъпил сигнал, че в частен дом в село Доктор Йосифово, в стая на втория етаж, са открити в безсъзнание живеещите на адреса мъж и жена, на 35 г. и 32 г.

Възрастен мъж почина при пожар в Монтанско

След пристигане на екип на ЦСМП Монтана е констатирана смъртта на мъжа. Жената е настанена за лечение в ОАИЛ на МБАЛ-Монтана. По данни на свидетели, помещението е било отоплявано от нагревател на газ/ газова пита/, като имало силна миризма на газ.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група на РУ Монтана. Извършен е оглед, при който по тялото на мъжа не са открити видими външни следи от насилие, потвърдено и от присъстващия съдебен лекар. Трупът е транспортиран в Съдебна медицина на МБАЛ Монтана за извършване на аутопсия.

Случаят е докладван на дежурен прокурор. По случая е започнато разследване.