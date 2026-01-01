Крайречните гори по поречието на река Марица край Стамболийски ще получават нова подкрепа от природозащитната организация WWF България и EVN. Опазването им ще включва поставяне на къщички за синявици – уязвим вид птици в Европа, грижа за новозасадени дръвчета и др., съобщиха от пресцентъра на WWF България.

Предвижда се и обявяването на нова защитена територия по поречието на Марица или Тунджа.

Крайречните гори са сред най-ценните екосистеми. Те забавят скоростта и разрушителната сила на водата при поройни, интензивни валежи, които водят до наводнения и се очаква да зачестят заради изменението на климата, казаха от WWF България. Крайречните реки могат да пречистват водата, защитават бреговете от ерозия, предпазват речното дъно от вкопаване и така помагат да се запази нивото на подпочвените води, а оттам – да не пресъхват кладенците, разясниха още природозащитниците.

През следващите три години WWF България и EVN ще проведат редица съвместни акции за опазване на 10 декара крайречна гора по поречието на река Марица край град Стамболийски, чието възстановяване започнаха заедно през 2022 г.

На 7 април т.г. беше отбелязана 10-годишнина от възстановяването на крайречни гори в България. Събитието бе част от честванията за тазгодишната Седмица на гората.