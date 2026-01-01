В ЕС има място за всички държави от Западните Балкани, каза днес еврокомисарят по въпросите на разширяването Марта Кос пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Очаквам всички тези страни да останат твърдо на пътя към ЕС, добави тя. По нейни думи се обсъжда възможност постепенното присъединяване да включва не само единния пазар, но и сътрудничеството в областта на отбраната.

Кос уточни, че няма решение за спиране на европейските средства за Сърбия. Никога не съм казвала за Сърбия, че фондовете са замразени, поясни тя. Демократична Сърбия има място в ЕС. Проверяваме дали страните, получатели на средства, отговарят на изискванията. За Сърбия не сме извършвали плащания след приемането на законовите промени, свързани с правосъдието, но няма официално решение да не се извършват плащания. Очакваме кандидатите за ЕС да не допускат отстъпление в някои отношения, обобщи Кос.

Тя изрази очакване първите плащания по заема за Украйна да бъдат направени в следващите седмици. Тези средства ще дадат възможност на Украйна не само да се самоотбранява, но и да пази Европа, посочи еврокомисарят. Призовавам всички държави от ЕС да започнат възможно най-бързо преговорите с Киев за присъединяване по същество, каза Кос. По нейните думи Украйна е готова да започне да преговаря преди края на юли.

Само гражданите на Армения могат да определят своето бъдеще, каза Кос по повод очакванията на руския президент Владимир Путин този въпрос да се реши с референдум. Последната среща в Ереван показа по кой път искат да вървят арменците, Европа ще ги подкрепя, допълни тя.